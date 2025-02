N’oubliez pas les paroles : l’énorme erreur qui a provoqué l’élimination de Benoit !

Publicité





C’est ce lundi soir que Benoit a été éliminé de « N’oubliez pas les paroles » après pas moins de 111 victoires et 746.000 euros de gains. Mais à l’origine de cette élimination, une énorme erreur de la part de Magalie, zikos du jeu musical de Nagui.











Publicité





En effet, alors que Benoit jouait pour 50 points sur la première chanson de l’émission, il était en pleine réflexion quand Magalie a chanté les paroles, pensant que le découpage était fini !

Nagui a bien rappelé à Benoit que c’était le jeu mais il a décidé, avec classe, de ne pas valider les paroles ! Il a donc tiré un trait sur 50 points, qui ont provoqué sa défaite et son élimination puisqu’à la fin sur « La même chanson », il ne manquait que 30 points à Benoit.

De nombreux téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement suite à cette erreur qui a provoqué la chute de Benoit. Mais le plus grand maestro est bien éliminé et on le reverra évidemment prochainement dans les masters.



Publicité