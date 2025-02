Demain Nous Appartient spoiler : Maud mal à l'aise face à... (vidéo épisode du 13 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Maud va être mal à l’aise dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, elle va découvrir que Diego et Mia sont particulièrement complices… Maud serait-elle jalouse ?











Maud, Diego et Mia passent un agréable moment ensemble chez les Delcourt. Une occasion idéale pour mieux se découvrir, en particulier pour les deux jeunes filles qui se connaissent peu. Mais très vite, Maud remarque la complicité évidente entre son petit ami Diego et Mia… Vivant sous le même toit depuis plusieurs mois, Diego et Mia ont tissé un lien fort, ce qui ne passe pas inaperçu.

Peu à peu, un sentiment de jalousie s’installe chez la jeune étudiante en droit. Diego et Mia rient ensemble, partagent des références et des blagues que Maud ne comprend pas, la laissant à l’écart. Si Diego ne perçoit pas le malaise grandissant de sa copine, la situation devient de plus en plus inconfortable pour Maud.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1879 du 13 février 2025 : Mia et Diego mettent Maud mal à l’aise

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.