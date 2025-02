Un Si Grand Soleil du 11 février : Louis se braque, Flore va trop loin (résumé épisode 1575 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 11 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1575 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 11 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Alain fait du vélo avec Becker, qui remarque qu’il traine… Alain lui assure que tout va bien. De son côté, Tiago est très remonté contre Damien. Flore assure qu’il fait tout ce qu’il peut pour les sortir de là. Tiago lui répond que c’est à cause de lui tout ça. Flore voulait juste former une famille, Tiago lui dit d’ouvrir les yeux… Il aimerait qu’il s’en aille avec ses problèmes !

Alain et Becker font une pause. Alain est sur son téléphone, Clément lui demande ce qui se passe. Alain dit qu’il n’y a rien, il dort mal. Il s’inquiète pour sa fille… Becker lui demande s’il n’y a rien de grave, il hésite mais lui dit que non. Becker lui dit qu’il est flic, il ne peut rien lui cacher, avant de préciser qu’il rigole !



Publicité





Laurine présente Louis à Boris. Louis fait exprès de se tromper de prénom, disant qu’il s’y perd avec sa soeur. Laurine lui dit qu’il est lourd. Boris le félicite ensuite pour ses tee-shirts, Louis s’en va travailler. Bertier l’appelle, il lui parle de la commande de tee-shirts : il a retourné les chiffres dans tout les sens, ça ne passera pas ! Louis lui dit que son banquier lui a refusé l’autorisation de découvert mais il pense que ça va bien se passer. Bertier lui passe d’une business angel qu’il devrait rencontrer, Muriel, bras droit d’Elisabeth Bastide. Louis est emballé, Bertier lui a pris rendez-vous cet après-midi.

Laurine reproche à Boris d’avoir été lourd, il pense qu’elle tombe amoureuse. Elle avoue être bien avec lui, elle a l’impression d’être elle-même. Et il lui rappelle l’énergie de leur père. Boris est content pour elle.

Flore retrouve Damien, qui vient de fixer un rendez-vous le lendemain avec le cousin des italiens. Flore s’inquiète mais Damien veut tenter le coup. Et Damien parle ensuite à Flore de l’ultimatum d’Alain ! Flore est sous le choc. Elle appelle Alain, hors d’elle. Alain veut prendre les choses en main, Flore lui dit que Damien sait ce qu’il fait et elle lui fait confiance. Alain pense que c’est la femme amoureuse qui parle et elle les met tous en danger !

Louis présente son entreprise à Muriel. Louis aimerait un prêt pour la fabrication de sa prochaine commande. Muriel lui explique qu’ils ne font pas de prêt mais ils prennent 33% des parts de sa start-up contre 150.000 euros. C’est une super offre mais Louis refuse ! Il veut garder sa liberté. Muriel est surprise et lui assure que c’est une très bonne offre. Louis dit qu’il va réfléchir.

Flore explique à Ludo que Damien a rendez-vous demain matin. Ludo pense que c’est une folie, il va se faire tuer ! Flore dit qu’il sait ce qu’il fait. Flore a besoin de lui : ils laissent l’ordi dans la planque et s’ils sont pas rentrés à midi, elle donnera l’ordi à la police. Louis ne comprend pas qu’elle y aille, c’est trop dangereux. Mais Flore refuse d’abandonner Damien.

Thaïs propose d’aller boire des coups à Louis mais il a trop de travail. Il dit qu’un investisseur lui a fait une proposition mais il n’apprécie pas car ils auraient une minorité de blocage. Thaïs pense que c’est pour l’aider à se développer. Mais c’est la boite de sa mère, Louis craint que ça lui retombe dessus si ça se passe mal.

Elisabeth insiste pour qu’Alain appelle Clément ! Mais si ça tourne mal il s’en voudra toute sa vie… Elisabeth lui dit que si ça tourne mal sans avoir prévenu la police, il s’en voudra aussi ! Alain lui demande de le laisser faire tranquille. Elisabeth dit que c’est elle qui va appeler Clément, Alain refuse !

Louis est avec son client. Il lui demande une avance de 20% mais il refuse, sa boite est trop jeune. Il est prêt à lui racheter les prototypes et il s’occupe de la production. Louis refuse, il s’en occupe lui-même. Ils signent !

Bertier dit à Muriel que Louis Moore refuse sa proposition. Muriel s’en doutait mais elle ne comprend pas sa réaction. Elle dit qu’il fonce droit dans le mur. Bertier est d’accord, il pense qu’il a fait une grosse erreur en refusant son offre.

Flore insiste auprès de Damien pour venir avec lui. Il refuse mais elle ne lui laisse pas le choix. Il accepte mais elle doit rester éloignée. Il lui dit qu’il l’aime… Pendant ce temps là, l’italien charge une arme…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : terrible drame, Flore face à la mort de… (épisode du 12 février 2025)