Tournée Star Academy 2025 : les premières images de ce qui vous attend (VIDÉOS)

La tournée 2025 de la Star Academy a débuté en fanfare hier soir, vendredi 21 février, au Millesium d’Épernay. Devant une salle comble de 4 800 spectateurs, les neuf finalistes de la dernière saison ont offert un spectacle mémorable, marquant le coup d’envoi d’une série de concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse.











Les fans ont pu applaudir Marine, la grande gagnante de cette édition, ainsi que ses camarades Ebony, Maureen, Maïa, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite et Emma, cette dernière ayant été repêchée par le public pour participer à la tournée.

Le spectacle a été rythmé par des chorégraphies dynamiques et des reprises des chansons les plus marquantes de l’émission, créant une ambiance survoltée dans la salle.



Les spectateurs, venus parfois de loin, ont exprimé leur enthousiasme face à la performance des académiciens. Cette première date au Millesium d’Épernay n’était que le début d’une aventure musicale qui se poursuivra lors d’une cinquantaine de concerts. Les prochaines étapes incluent des villes comme Toulouse, Lille, Dijon, Nice, Rennes et Aix-en-Provence. Un rendez-vous majeur est prévu le 13 juin 2025 à l’Accor Arena de Paris, où les académiciens se produiront devant un public attendu en nombre.

EXTRAITS VIDÉOS du concert de la Star Ac à Epernay

L’ouverture du concert sur « Quand arrive en ville »

Les académiciens sur « Can’t stop the feeling »

Marine sur « All by my self »

