13h15 le samedi du 22 février : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 22 février 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Eleveurs sur le fil ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 22 février 2025 : le sommaire

À l’occasion de l’ouverture du Salon de l’agriculture, samedi 22 février à Paris, le magazine s’est rendu dans le Lot pour rencontrer de jeunes agriculteurs passionnés, malgré les défis qu’ils affrontent.

De retour pour sa 61e édition au Parc des expositions, le Salon est l’occasion pour ** »13h15 le samedi »** de partir sur les causses du Quercy à la découverte de ces éleveurs engagés.



Entre passion et défis

Julien, 35 ans, a toujours rêvé de travailler la terre, mais la réalité s’est avérée plus exigeante qu’il ne l’imaginait. À la tête de 45 bêtes, il est fier du chemin parcouru, malgré les obstacles. De leur côté, Solenn, 28 ans, et Isaure, 20 ans, reprennent la ferme laitière familiale sous le regard à la fois bienveillant et inquiet de leur mère et de leurs grands-parents.