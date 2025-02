Tournée Star Academy 2025 : c’est parti, découvrez la setlist officielle !

Publicité





Tournée Star Academy 2025, la setlist officielle – C’est ce soir que Marine, Ebony, Franck, Charles, Ulysse, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma ont donné le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy 2025. Le premier concert avait lieu à Epernay et on connait donc maintenant officiellement la liste des chansons interprétées sur scène !











La setlist de la tournée de la Star Academy 2025

– collégiale sur « Quand on arrive en ville »

– collégiale sur l’hymne « Recommence-moi »

– Charles et Ebony « Writing’s on the wall »

– Ulysse et Marguerite « A ma place »

– Marine « Ma faute »

– Marine, Ebony, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma « Wannabe »

– Medley Clara Luciani : « Vos voix » (Emma et Maureen), « Respire encore » (Ebony, Marine, Charles et Ulysse), « Le reste » (Franck et Maïa), « Drôle d’époque » (Marguerite + Ulysse à la guitare)

– Franck, Charles, et Ulysse « Cosmo »

– Marine, Ebony, Marguerite, Maïa, Maureen et Emma « Mauvais garçon »

– Charles et Marguerite « Les moulins de mon cœur »

– Ebony, Marguerite et Emma « Sweet dreams »

– Marine « All by myself »

– collégiale « Nous »

– Medley cowboy

– Franck « Ne me quitte pas »

– Charles « SOS dun terrien en détresse »

– Ebony « Creep »

– Marine « I am what I am »

– Ebony, Franck, Maureen et Marine « Unholy »

– Emma « Vie d’artiste »

– Maïa « Casting »

– Franck, Charles, et Ulysse « Monsieur, madame »

– Ebony « Unforgettable »

– Louxor j’adore

– Charles et Marine « Quand on n’a que l’amour »

– Ulysse et Maïa « Dis-moi »

– Marine, Maïa, Maureen et Emma « Feel good »

– Franck et Emma « Indélébile »

– Ebony et Franck « It’s a man’s man’s man’s world »

– collégiale « Moves like Jagger »

– collégiale « Can’t stop the feeling »

– Marine et Ebony « Never enough »

– collégiale « Et si tu sens »