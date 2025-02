Tournoi des Six Nations : quand joue le XV de France ? Le programme du week-end

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations Nouveau week-end du tournoi des Six Nations et on vous propose dès maintenant de jeter un coup d’oeil au programme qui vous attend. Le XV de France affrontera l’Italie demain à 16h, un match qui sera retransmis en direct sur France 2.











Publicité





Tournoi des Six Nations, le programme des 22 et 23 février 2025

Pays de Galles / Irlande

Ce samedi 22 février à 15h15, le Pays de Galles accueille l’Irlande au Principality Stadium de Cardiff. Après quatorze défaites consécutives, le sélectionneur Warren Gatland a quitté son poste le 11 février, remplacé par Matt Sherratt. Ce dernier a procédé à neuf changements dans l’équipe, espérant inverser la tendance face à une Irlande en quête de Grand Chelem.

Angleterre / Écosse

Toujours cee samedi 22 février, à 17h45, l’Angleterre affronte l’Écosse à Twickenham pour la traditionnelle Calcutta Cup. Les Anglais, revigorés par leur récente victoire contre la France, cherchent à mettre fin à une série de quatre défaites consécutives face aux Écossais. De son côté, l’Écosse compte sur la forme de son ouvreur, Finn Russell, pour continuer sur sa lancée.

Italie / France

Et enfin, le dimanche 23 février à 16h00, le XV de France se déplace au Stadio Olimpico de Rome pour affronter l’Italie. Après une défaite frustrante en Angleterre (26-25), les Bleus de Fabien Galthié visent une victoire pour rester en course dans le tournoi. L’Italie, quant à elle, espère créer la surprise devant son public.



Publicité





Le classement avant cette 3ème journée

1. Irlande 10 pts

2. France 6 pts

3. Angleterre 6 pts

4. Ecosse 5 pts

5. Italie 4

6. Pays de Galles 1

L’intégralité de ces matchs seront à suivre en direct sur France 2 !