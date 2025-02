Un Si Grand Soleil spoiler : Damien en cavale, Flore abattue, Bertier lâche Louis (épisode du 20 février 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1581 du 19 février 2025 – On peut dire que Flore va avoir bien du mal à encaisser la vérité dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Becker les a libérés, il a aussi appris à Flore que Damien était en vie et qu’il avait monté tout ce plan pour leur soutirer de l’argent !











Flore est abattue, elle n’arrive pas à s’en remettre… Après un moment en observations, elle sort de l’hôpital. Ludo vient la chercher, ils rejoignent Tiago à la coloc.

Flore se confie à son ami Ludo, elle n’arrive pas à croire que tout son histoire avec Damien n’était qu’un mensonge. Elle est encore terriblement choquée tandis que Tiago retrouve Robin.

De son côté, Louis s’entête et refuse d’écouter les conseils de Bertier. Il refuse l’offre de Muriel et Bertier lui annonce que leur collaboration s’arrête là, il refuse d’assister à son naufrage. Léonore, alerté par Bertier, s’inquiète et prévient Marc… Il essaie de mettre en garde son fils mais il ne l’écoute pas plus qu’un autre…



