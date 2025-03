Cassandre du 15 mars : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Cassandre du 15 mars 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne







Cassandre du 15 mars 2025 : vos épisodes de ce soir

« La forêt rouge » : Anicée, 18 ans, rentre chez elle et se fige en découvrant les corps sans vie de ses parents, Julien et Lise Fromentin. Cassandre et son équipe prennent en charge l’enquête sur ce double meurtre. Dès les premières constatations, la commandante place toute sa confiance en Louis Grandet, le voisin qui a alerté la police. Et pour cause : Grandet a autrefois travaillé sous les ordres du père de Roche, aux côtés de Marchand, un allié précieux pour Cassandre.

Pendant ce temps, Anicée tente de rassembler ses souvenirs, mais le choc est tel que tout lui semble flou et insoutenable. Pour elle, cette tragédie est forcément liée au travail de son père. Cassandre s’oriente alors vers les gardes forestiers de l’AFBF, l’Agence française des Bois et Forêts. Julien Fromentin, récemment nommé directeur, prônait une approche libérale de la gestion forestière, une vision qui ne faisait pas l’unanimité…



Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prévost, Luca Malinowski, Vincent Jouan

« Loups gris » : Dans une forêt silencieuse, un chasseur s’approche discrètement d’un grand loup. Soudain, un coup de feu retentit, et l’homme s’effondre. Chargée de l’enquête, Cassandre comprend rapidement que l’affaire s’annonce délicate. La victime, Antoine Richeux, était un militaire respecté, un héros de la guerre au Mali, admiré de ses pairs. Qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer ?

Parallèlement, Cassandre s’intéresse à Émilie, une militante déterminée engagée dans la protection des loups. Aux côtés de son équipe, elle mène ses investigations au sein de l’armée, un environnement où l’omerta règne. Les soldats susceptibles de détenir des informations essentielles refusent obstinément de parler…

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Christophe Gendreau, Jessy Ugolin, Emilie Gavois-Kahn, Luca Malinowski, Béatrice Agenin

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.