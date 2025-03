Echappées Belles du 15 mars : direction Hong Kong ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 15 mars 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Hong Kong, l’année du serpent », suivi de la rediffusion « Guyane, un nouvel eden ».





A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 15 mars 2025, à 21h – « Hong Kong, l’année du serpent » (inédit)

Hong Kong, joyau étincelant de l’Asie, est une métropole captivante. Avec plus de 7,5 millions d’habitants concentrés sur seulement 1 114 km², elle figure parmi les territoires les plus densément peuplés au monde. Ancienne colonie britannique et aujourd’hui région administrative spéciale de la Chine, cette ville cosmopolite, véritable carrefour de cultures, s’impose comme un centre financier mondial où les gratte-ciel tutoient les nuages et où l’innovation technologique façonne le quotidien.

Cependant, loin d’être engloutie par la modernité, Hong Kong préserve un riche patrimoine culturel, nourri à la fois par ses racines chinoises et son passé colonial. Elle jongle avec aisance entre tradition et avenir, fusionnant les multiples influences qui l’animent pour façonner une identité unique.



Publicité





Bien plus que sa célèbre skyline, Hong Kong dévoile un équilibre surprenant entre urbanisme et nature. Seuls 25 % de son territoire sont occupés par les tours de verre et d’acier, tandis que 40 % de ses 261 îles sont recouvertes de parcs nationaux et de réserves naturelles. Cette dualité fait toute sa richesse : en quelques instants, il est possible de quitter l’effervescence urbaine pour se retrouver en pleine nature.

De la baie légendaire aux trésors cachés de la ville, Sophie Jovillard part à la découverte des multiples facettes de cette mégalopole. Elle explorera la coexistence entre traditions profondément ancrées, leur évolution face aux mutations contemporaines et la modernité vers laquelle Hong Kong se projette, pour mieux comprendre comment elle tisse un lien harmonieux entre héritage et avenir.

Echappées Belles du 15 mars à 22h30 – « Guyane, un nouvel eden » (rediffusion)

La Guyane est un véritable carrefour de cultures et de peuples. Grâce à son histoire et à sa position géographique, elle incarne un melting-pot fascinant que nous découvrons aux côtés de Sabine Quindou.

Avec près de 300 000 habitants issus de plus de 25 ethnies, ce territoire se distingue par une population d’une richesse humaine et culturelle exceptionnelle. Forte de son passé et de son immense forêt primaire, la Guyane a su transformer ces atouts en une identité unique, mêlant traditions et diversité.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 15 mars dès 21h sur France 5