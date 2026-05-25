Chantal Ladesou réagit à l’affaire Patrick Bruel : « On n’a pas le droit d’empêcher les artistes de jouer »



Publicité





Alors que les accusations visant Patrick Bruel continuent de susciter de nombreuses réactions dans le monde du spectacle, Chantal Ladesou a pris la parole sur le sujet dans une interview accordée au Dauphiné Libéré. La comédienne et humoriste s’est exprimée sur l’éventualité d’une interdiction de la tournée à venir du chanteur.











Publicité





Pour Chantal Ladesou, la question dépasse le seul cadre de l’artiste lui-même. « C’est quand même un artiste, s’il ne tourne plus, s’il ne joue plus au théâtre, s’il ne peut plus faire son métier, c’est quand même très ennuyeux », a-t-elle déclaré.

L’actrice a également insisté sur les conséquences qu’une annulation pourrait avoir sur les nombreuses personnes travaillant autour d’un spectacle. « Parce qu’il y a des gens, il y a tout un public qui va le voir. Derrière une tournée, il y a le théâtre, des techniciens, toute une bande de gens qui vont se retrouver sans rien faire du jour au lendemain. Quand on est sur scène, on est responsable de tout un tas de gens », a-t-elle expliqué.

Chantal Ladesou estime ainsi qu’il ne faut pas empêcher un artiste d’exercer son métier tant qu’aucune décision de justice n’a été rendue. « Je pense qu’on n’a pas le droit d’empêcher de jouer, les artistes. C’est trop dur. C’est trop difficile parce que cela met au chômage plein de gens », a-t-elle poursuivi.



Publicité





La comédienne a toutefois nuancé ses propos en évoquant les nombreux témoignages relayés dans cette affaire. « Maintenant, ce qu’il a fait, je ne sais pas, il n’a pas été jugé, mais quand il y a autant de témoignages, cela pose question », a-t-elle conclu.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement sensible, alors que le débat autour de la présomption d’innocence et de la place des artistes mis en cause continue de diviser l’opinion publique et le monde culturel.