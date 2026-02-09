Star Academy : « j’ai détesté », dérapage après la victoire de Ambre dans « Bonjour avec vous » (VIDÉO)



Publicité





Petit moment de flottement — et gros bad buzz — ce lundi matin dans « Bonjour avec vous », la seconde partie de la matinale de TF1 présentée par Christophe Beaugrand.





Alors que l’animateur revenait sur la victoire d’Ambre samedi soir lors de la grande finale de la Star Academy, il a lancé un extrait du duo très remarqué entre la gagnante et Patricia Kaas. Une séquence censée célébrer l’un des temps forts de la soirée… mais qui a été parasitée par une remarque captée en plateau.







Publicité





En effet, alors que la musique était diffusée, un micro resté ouvert a laissé entendre un “j’ai détesté” prononcé en fond. Une réflexion visiblement hors antenne à l’origine, mais qui n’a pas échappé aux téléspectateurs les plus attentifs.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes affirment reconnaître la voix de Cécile de Ménibus, présente autour de la table ce matin. Une identification qui reste cependant du domaine de la supposition, aucune confirmation officielle n’ayant été apportée à ce stade.



Publicité





Les fans d’Ambre montent au créneau

Très vite, la séquence a été partagée en ligne, suscitant une vague de réactions, notamment du côté des fans d’Ambre et de la Star Academy. Beaucoup dénoncent un manque de respect envers la jeune artiste, fraîchement sacrée après plusieurs semaines de compétition.

Certains estiment qu’un tel commentaire, même s’il relève d’un avis personnel, n’avait pas sa place à l’antenne, encore moins dans un contexte de célébration de la victoire. D’autres rappellent qu’il pourrait s’agir d’une remarque sortie de son contexte, prononcée sans intention d’être diffusée.

Un moment de télévision qui fait parler

Ni Christophe Beaugrand ni l’équipe de l’émission n’ont réagi publiquement pour le moment. Mais cet incident illustre une nouvelle fois les risques du direct… et la rapidité avec laquelle le moindre détail peut enflammer les réseaux sociaux.

Notez qu’Ambre sera invitée de la matinale de Bruce Toussaint mardi matin.

VIDÉO dérapage dans Bonjour