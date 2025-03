Demain Nous Appartient du 24 mars : Victor se dénonce, Fred fait un choix (résumé + vidéo épisode 1906 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1906 de DNA – Alors que Timothée est en prison, Victor va finalement se dénoncer ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il décide de protéger son fils en s’accusant de tout !





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 24 mars 2025 – résumé de l’épisode 1906

Alors que Carla, la mère de Timothée, débarque à Sète pour assurer la défense de son fils et le sortir là, Victor se rend au commissariat pour se dénoncer. Il assure qu’il s’est disputé avec Sidonie et que ça a mal tourné. Victor explique qu’elle avait découvert qu’il était l’amant de sa mère et que c’est lui qui a tué Stéphanie !

Pendant ce temps là, Charles décide d’inviter Valentine pour une balade romantique. Sur conseil de Violette, il compte lui dévoiler ses sentiments… Valentine demande sa journée à Bart, qui cache sa déception.



De son côté, Victoire décide d’écouter les conseils de Samuel et tourner la page Fred. Elle fait une rencontre alors que pendant ce temps là, Fred est tiraillé entre Marine et Victoire. Il se confie à François, qui lui conseille de tirer un trait sur Victoire. Fred supprime son numéro de son téléphone !

VIDÉO Demain nous appartient du 24 mars – extrait de l’épisode

