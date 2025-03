Demain Nous Appartient spoiler : Martin fait un aveu choc (vidéo épisode du 19 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Martin va faire un aveu choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors qu’il joue à un jeu avec Raphaëlle, Camille et Maude, Martin va parler de demander Raphaëlle en mariage !











Chez les Perraud-Meffre, Raphaëlle, Martin, Maude et Camille jouent à un jeu qui cartonne chez les ados en ce moment. Et quand vient le tour de Martin, la pression et l’excitation montent d’un cran. Sous l’effet de l’adrénaline, il parle de demander Raphaëlle en mariage. La principale intéressée est aussi surprise que ses filles ! Et Martin ne sait plus où se mettre… Serait-ce un acte manqué ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1903 du 19 mars 2025 : Martin prêt à demander Raphaëlle en mariage ?

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.