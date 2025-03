Publicité





Grands Reportages du 16 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 16 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Conciliateurs de justice : les artisans du compromis – Episode 1 » (inédit)

Ils sont 2 700 en France. Depuis 1978, ces bénévoles traitent chaque année plus de 160 000 dossiers, couvrant des conflits tels que les disputes de voisinage, les dettes personnelles, les problèmes liés aux baux d’habitation ou encore les malfaçons des artisans. Grâce à leur engagement, plus de 80 000 litiges quotidiens trouvent une solution amiable. Les conciliateurs représentent une étape essentielle du système judiciaire, contribuant à désengorger les tribunaux tout en préservant la paix sociale. Pourtant, leur rôle reste largement ignoré. Dans cette série en trois épisodes, les équipes de Grands Reportages ont suivi sept conciliateurs et conciliatrices à travers la France, des individus dévoués qui consacrent leur temps et leur énergie pour résoudre les soucis du quotidien.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Il était une fois des îles » (rediffusion)



Les îles sont souvent idéalisées et associées à une vie paisible. Cependant, elles possèdent aussi leur part d’ombre et de défis. Leur image d’Eldorado n’est pas toujours celle que l’on imagine. En effet, certaines îles, loin des clichés de plages paradisiaques et de cocotiers, peuvent être frappées par des vents violents, être complètement isolées ou connaître des périodes de dépeuplement pendant l’hiver. En France, au Portugal ou en Grèce, nous avons suivi pendant plusieurs mois des hommes et des femmes prêts à tout pour relever le défi de la vie insulaire.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1