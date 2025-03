Publicité





Grands Reportages du 9 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands Reportages du 9 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « J’irai au bout de mes rêves… » (inédit)

Que deviennent nos rêves d’enfant une fois adultes ? Pompier, aventurier, astronaute, chanteuse… Ces aspirations laissent souvent place à d’autres réalités. En France, seule la moitié des actifs se disent épanouis dans leur carrière, et rares sont ceux qui exercent le métier dont ils rêvaient petits.

Pendant un an, nous avons suivi des hommes et des femmes de 19 à 69 ans, prêts à tout pour réaliser enfin leur rêve d’enfant. Entre bouleversements et remises en question, leur vie va prendre un tournant décisif. À l’aube de ce grand saut, leur cœur n’a jamais battu aussi fort.



Et à 14h50 : « A la recherche des trésors perdus » (rediffusion)

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor caché ? Pour certains, ce fantasme d’enfance devient une véritable quête, voire une obsession. Entre péripéties et exploration des grands espaces, une équipe de *Grands reportages* a suivi pendant plusieurs mois ces chasseurs de trésors aux quatre coins du monde. Chacun poursuit son idéal, guidé par la passion et l’espoir d’une découverte inoubliable.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.