Ici Tout Commence spoilers : Thelma dit tout, Edouard débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 31 mars au 4 avril 2025)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 31 mars au 4 avril 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine pour dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite des mensonges de Thomas et leurs conséquences à l’institut.







La jeune femme est prise dans ses mensonges et elle a appelé Edouard Fayet, le père de Solal, à l’aide. Ce dernier fait la connaissance de Zoé, que Solal lui présente. De son côté, Olivia découvre que Thelma a menti : elle n’a pas d’argent car elle est en brouille avec ses parents, qui lui ont coupé les vivres !

En fin de semaine, Thelma décide de tout dir à Olivia. A la coloc de Jasmine, Tom fait encore des siennes. Quant à Cléo, elle est sur le départ et Gaspard réalise qu’il a des sentiments pour elle.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 31 mars au 4 avril 2025

Lundi 31 mars 2025 (épisode 1143) : Face à sa promotion, Thelma s’enfonce dans le mensonge. De son côté, Cléo confirme les craintes de Gaspard. Au C.D.I., Carla et Vic tombent sur une véritable mine d’or.

Mardi 1er avril 2025 (épisode 1144) : Au Double A, Thelma tente de sauver les apparences. Vic et Carla tuent leur poule aux œufs d’or. Pour sa part, Gaspard change de stratégie vis-à-vis de Cléo.

Mercredi 2 avril 2025 (épisode 1145) : A L’institut, l’étau se resserre autour de Thelma. De son côté, Cléo laisse Gaspard en plan. Face à Teyssier, Constance réalise qu’elle a perdu la main.

Jeudi 3 avril 2025 (épisode 1146) : Confrontée par Olivia, Thelma vide son sac. A la coloc, Jasmine et Milan tentent de recadrer Tom. Pour distraire Constance, Teyssier transforme la maison.

Vendredi 4 avril 2025 (épisode 1147) : A L’institut, Thelma ne fait plus illusion. Tom tombe sur un os dans l’économat. De son côté, Hortense caresse Mehdi dans le sens du poil.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 31 mars au 4 avril 2025

