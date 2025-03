« Larguées » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (23 mars 2025)

Publicité





« Larguées », c’est le film en rediffusion qui vous attend ce dimanche 23 mars 2025 sur France 2. Signé Eloïse Lang et sorti en salles en 2018, ce film met en scène Miou-Miou, Camille Cottin, et Camille Chamoux.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Larguées » : l’histoire

Alice et Rose, deux sœurs que tout oppose, ont des visions du monde radicalement différentes : Alice, mère de famille organisée et responsable, et Rose, esprit libre au tempérament rock’n’roll. Elles ne s’entendent sur presque rien, sauf sur un point essentiel : l’urgence de redonner le sourire à leur mère, Françoise, tout juste quittée par leur père. Pour cela, elles l’embarquent pour des vacances sur l’île de la Réunion. Mais avec des personnalités aussi contrastées, le séjour en club promet d’être mouvementé. Malgré tout, prêtes à tout pour raviver la joie de vivre de leur mère, Alice et Rose vont devoir unir leurs forces.

La bande-annonce



« Larguées » c’est ce soir sur France 2.