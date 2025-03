Les Enfants de la Télé du 16 mars 2025 : qui sont les invités de Laurence Boccolini ce dimanche soir sur France 2 ?

Publicité





Les Enfants de la Télé du 16 mars 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 16 mars : les invités

Ce dimanche, Les Enfants de la Télé accueilleront une équipe de personnalités aussi talentueuses que variées, pour un moment de convivialité et de rires.

🔵 Redouane Bougheraba, l’humoriste à l’esprit affûté et aux blagues percutantes, qui ne manque jamais de surprendre son public avec son humour unique.



🔵 Jamy Gourmaud, l’animateur et passionné de culture scientifique, connu pour sa capacité à rendre la science ludique et accessible à tous, notamment à travers son émission C’est pas sorcier.

🔵 Jean-Christian Fraiscinet, le comédien et humoriste, qui avec son style décalé et son sens aigu de l’observation, captive son public avec des sketches toujours plus originaux.

🔵 Vincent Dubois, l’homme de télévision et de radio, réputé pour son esprit vif et ses interventions souvent piquantes, avec une touche d’humour noir.

🔵 Bruno Guillon, l’animateur charismatique, incontournable sur le petit écran et à la radio, toujours prêt à apporter sa bonne humeur et son humour pour animer les discussions.

Ces invités se retrouveront autour de souvenirs et d’anecdotes mémorables, dans une ambiance chaleureuse et pleine de rires. Préparez-vous à revivre des moments cultes de la télévision !

Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 16 mars 2025 à 18h10 sur France 2.