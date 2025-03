Publicité





66 minutes du 16 mars 2025, sommaire et reportages





66 minutes du 16 mars 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Le mystère des chats disparus

Qui s’attaque aux chats des habitants du Castellet ? Depuis deux ans, dans ce petit village du Var, une vingtaine de félins ont été enlevés, empoisonnés, torturés ou tués à coups de carabine. Les familles sont désemparées et vivent dans l’angoisse. Plusieurs d’entre elles ont déposé plainte, mais l’enquête, ouverte en janvier, n’a pour l’instant rien donné. Le mystère du tueur de chats du Castellet demeure entier.



🔵 L’enfer de l’usurpation d’identité

Comment prouver qu’on est soi-même ? Un casse-tête pour les 300 000 victimes chaque année en France d’usurpation d’identité. Ce fléau, en constante augmentation avec la généralisation des démarches en ligne, génère des faux comptes bancaires, des dettes énormes, des fraudes fiscales… Il faut souvent des années pour se défaire de cette situation. Et dans certains cas, les imposteurs sont des proches des victimes. Enquête et témoignages sur les ravages des vols d’identité.

🔵 Cartes de fidélité : l’arme anti-crise

Les cartes de fidélité n’ont jamais été aussi populaires. Preuve en est, huit Français sur dix en possèdent au moins une, avec une moyenne de dix cartes par foyer ! Offertes par des enseignes de cosmétiques, de mobilier ou bien sûr par la grande distribution, elles offrent aux clients réductions, avantages et cadeaux. Les escrocs, quant à eux, ont trouvé un moyen de détourner le système en vendant des cartes piratées. De leur côté, les marques récoltent des informations sur vos habitudes de consommation et vos données personnelles. Que font-elles de ces informations ? Les vendent-elles ? Ces cartes de fidélité sont-elles réellement bénéfiques ? Une plongée dans l’univers lucratif de la fidélité.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Brasserie : la tradition a du bon

Plongée au cœur d’une institution parisienne, à la découverte des coulisses de l’une des brasseries les plus célèbres de la capitale : le restaurant Bofinger, situé à Bastille dans le 4ème arrondissement ! Ouvert depuis 1864, cet établissement préserve son authenticité et son décor d’époque, vous plongeant ainsi dans l’ambiance du XIXe siècle. Au programme : des spécialités alsaciennes et des plateaux de fruits de mer, qui ont forgé la réputation de ce lieu. On y sert notamment la meilleure choucroute garnie de Paris. Avec une moyenne de 400 couverts à midi et le soir, l’atmosphère y est toujours animée. Le secret de son succès ? Une cuisine traditionnelle et généreuse, un service élégant et… un menu à partir de 20 euros.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.