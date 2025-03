L’Événement « La France face aux menaces » ce soir sur France 2 (13 mars)

Publicité





« L’Événement » au programme TV du jeudi 13 mars 2025 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l’actualité et propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux.





A suivre en direct dès 20h40 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







L’évènement du 13 mars 2025, La France face aux menaces

Face à l’escalade des tensions internationales, France 2 propose ce jeudi 13 mars, en direct après le journal de 20h, une édition spéciale de L’Événement intitulée « La France face aux menaces », présentée par Caroline Roux.

À la veille de cette émission, les chefs d’états-majors des 27 pays de l’UE se réuniront pour élaborer un plan de paix « made in Europe » pour l’Ukraine. Mercredi, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, participera à la réunion des ministres de la Défense européens, avant d’être présent sur le plateau jeudi pour annoncer de nouvelles mesures concernant l’effort de guerre à venir. Dominique de Villepin, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann partageront également leurs analyses et points de vue.



Comment la France anticipe-t-elle un éventuel conflit ? Avec quels moyens financiers ? Comment se prépare-t-elle aux nouvelles formes de guerre hybride et aux cybermenaces ? Quelles stratégies pour renforcer la réserve citoyenne, alors que certains voisins européens, comme l’Allemagne, réintroduisent le service militaire ? Enfin, comment bâtir une défense européenne sans s’appuyer sur les États-Unis et l’OTAN ?

Des personnalités politiques, des experts et des spécialistes de la défense interviendront pour analyser ces enjeux et décrypter le nouvel ordre mondial dans un contexte international particulièrement préoccupant.

En conséquence, France 2 déprogramme exceptionnellement Envoyé Spécial, Complément d’enquête et Nous, les Européens.