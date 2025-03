« L’intruse » : la nouvelle série avec Mélanie Doutey ce soir sur France 2 (5 mars 2025)

Publicité





« L’intruse » au programme TV du mercredi 5 mars 2025 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « L’intruse » avec Mélanie Doutey, Lucie Fagedet et Eric Caravaca.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« L’intruse – lee synopsis

Paula, 40 ans, s’apprête à reprendre le travail après son congé maternité. Mais elle ne se sent pas prête. Son bébé, Orso, l’a épuisée, et jongler avec ses deux aînés n’a rien arrangé.

Avec son mari Jérôme, ils embauchent Tess, une jeune fille au pair qui semble idéale. Une véritable perle rare. Pourtant, très vite, Paula ressent un malaise. Seule contre tous, elle est la seule à se méfier de Tess, tandis que son foyer change imperceptiblement. Des incidents troublants s’accumulent, la faisant passer pour une mère dépassée. Lorsqu’elle confie ses doutes, on lui assure que ce n’est que le baby blues qui la rend paranoïaque. Mais et si elle avait raison ? Ou bien cache-t-elle elle-même quelque chose ?



Publicité





Car Tess n’est pas là par hasard. Que cherche-t-elle vraiment en s’immisçant dans cette famille ?

Accueillir une étrangère chez soi, c’est prendre un risque. Une famille, c’est du chaos, de l’épuisement… mais c’est souvent quand elle est en danger qu’on réalise à quel point elle est précieuse.

Vos épisodes du 5 mars 2025

Episode 1 « L’idylle » : À la fin de son congé maternité, Paula doit reprendre son poste dans une start-up exigeante. Avec son mari Jérôme, ils font appel pour la première fois à une jeune fille au pair pour s’occuper d’Orso. Leur choix se porte sur Tess, 20 ans, une jeune femme qui semble parfaite et qui s’entend à merveille avec le bébé et les deux adolescents. Tandis que Paula peine à retrouver sa place dans un bureau où tout a changé en son absence, Tess, elle, s’intègre sans effort au sein du foyer. Pourtant, alors que tout le monde l’adore, Paula ressent un profond malaise. Des incidents étranges se multiplient à la maison, l’isolant peu à peu et la faisant passer pour une mère défaillante. Inquiet, Jérôme lui suggère de reprendre rendez-vous avec sa psychiatre. Mise à l’épreuve aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle, Paula est-elle en train de perdre pied… ou perçoit-elle une menace que personne d’autre ne veut voir ?

Episode 2 « Piégée » : Alors que sa psychiatre attribue ses angoisses à une dépression post-partum et lui propose un arrêt de travail, Paula s’accroche pour ne pas sombrer. Mais lorsqu’elle apprend qu’une nounou qu’ils devaient recevoir en entretien a été agressée, ses soupçons envers Tess s’intensifient. Jérôme, lui, refuse d’y croire, et leurs désaccords creusent des fractures plus profondes dans leur couple. Isolée, Paula découvre grâce à une collègue que Tess lui a menti : elle n’a jamais gardé d’enfants. Déterminée à prouver ce qu’elle pressent, Paula installe une caméra de surveillance pour la piéger. Mais lorsque les images révèlent des scènes troublantes, Tess contre-attaque. Elle menace de dévoiler la liaison de Paula, inversant les rôles et l’acculant à un face-à-face inévitable. C’est alors que Tess laisse enfin tomber le masque…

Le casting

Avec Mélanie Doutey (Paula), Lucie Fagedet (Tess), Eric Caravaca (Jérôme), Léonie Simaga (Aline), Clément Sibony (Nicolas), Mariama Gueye (Elsa), Alain Doutey (Alain), Anne Loiret (Karsenti), Louise Massin (Daphné), Lola Neymark (Adèle Bouazid), Hélie Rose Dalmay (Camille), Zacharie Heintz (Basile)