« Qui veut être mon associé ? » du 5 mars 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6 (épisode 5)

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 5 mars 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur M6+.







Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du 5 mars 2025, les entrepreneurs de ce soir

HOCOIA

Benoît, Clément et Gustavo ont fondé Hocoia avec un objectif clair : rendre les soins médicaux accessibles partout, même dans les zones les plus reculées. Grâce à leurs “bus santé connectés”, ils sillonnent la France pour proposer consultations et dépistages aux populations rurales. Leur mission : démocratiser l’accès aux soins, sans contrainte géographique.

DIVINE BOX

Astrid et Côme sont à l’origine de Divine Box, une plateforme en ligne dédiée aux produits artisanaux des monastères : huiles d’olive, confitures, vins, biscuits… Leur mission : faire découvrir des produits rares, partager l’histoire des abbayes et soutenir ces communautés dans la préservation de leur patrimoine.



Publicité





RAMDAM SOCIAL

Julie et Luc-Olivier affichent une devise percutante : “Faire un maximum de pognon… pour le redistribuer à ceux qui en ont besoin”. Avec Ramdam Social, ils transforment chaque achat en acte solidaire. En proposant des produits du quotidien, ils financent des actions concrètes, comme la distribution de protections menstruelles ou la prise en charge de repas pour les plus démunis.

FABBRICK

Face à l’accumulation de textiles inutilisés, Clarisse a trouvé une solution innovante : FabBRICK, des briques écologiques conçues à partir de textiles recyclés grâce à une technologie brevetée. Colorées, modulables et durables, elles s’adaptent aux murs, meubles et aménagements sur mesure, avec un objectif ambitieux : devenir un nouveau matériau de construction.

LA TRIBU HAPPY KIDS

Rachel et Charlotte, mamans de 7 enfants à elles deux, révolutionnent l’éducation pédiatrique avec La Tribu Happy Kids. Le concept ? Des boîtes ludiques et éducatives (comme “Stop tétine” ou “Éveil langage”) pour accompagner les enfants de 3 à 9 ans et pallier le manque de professionnels de la petite enfance. Des solutions simples et efficaces à appliquer directement à la maison.

ARNTREAL

À seulement 21 ans, Andrea fusionne mode et technologie avec Arntreal, une marque de vêtements connectés. Grâce à une application, chaque pièce devient interactive : défis, superpouvoirs, récompenses… Une nouvelle façon d’aborder la mode, en transformant les vêtements en expériences immersives et évolutives.

CHERICO

Doriane, Guillaume et Jacques se lancent un défi audacieux : remettre la chicorée au goût du jour. Cette plante méconnue regorge de bienfaits et mérite d’être redécouverte. Forts de leur expérience entrepreneuriale, ils comptent bien réhabiliter cette boisson d’antan et lui offrir une place de choix sur le marché d’aujourd’hui.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.

Extrait vidéo