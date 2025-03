Quotidien du 10 mars 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 10 mars 2025, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 10 mars 2025

➤ Benoit Swan Pouffer et Angélique Blasco

« Peaky Blinders – The redemption of Thomas Shelby » à partir de mercredi à la Seine Musicale

➤ Alex Lutz

« Sexe, grog et rocking chair » à partir du 4 avril au Cirque d’Hiver



➤ Claude Malhuret

Sénateur – Président du groupe Les Indépendants

