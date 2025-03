Quotidien du 12 mars 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 12 mars 2025, les invités – Ce mercredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 12 mars 2025

➤ Dominique de Villepin – Ancien Premier ministre.

➤ Sylvie Vartan et Leïla Bekhti pour le film « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Il s’agit d’une comédie dramatique franco-canadienne réalisée par Ken Scott, avec Leïla Bekhti, Jonathan Cohen et Sylvie Vartan. Le film sortira en France le 19 mars 2025.



Synopsis : En 1963, Esther, mère d’une famille nombreuse, donne naissance à Roland, atteint d’un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Malgré les avis contraires, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse. Dès lors, Esther n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour tenir cette promesse. À travers des décennies d’épreuves et de miracles de la vie, ce film est le récit d’une histoire vraie, drôle et bouleversante, celle d’un destin incroyable et du plus grand amour qui soit : celui d’une mère pour son enfant.

Le film est inspiré de faits réels et explore avec humour et tendresse le lien indéfectible entre une mère et son enfant.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 12 mars 2025 à 19h25 sur TMC.