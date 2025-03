Rugby Top 14 : suivre le match Racing 92 / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Racing 92 / Bordeaux en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite et fin de la 20ème journée de la saison de Top 14 ce dimanche soir, le Racing 92 reçoit Bordeaux-Bègles.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







​Ce soir, le Racing 92 affronte l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) à Paris La Défense Arena pour le compte de la 20ᵉ journée de Top 14.

​Avant leur affrontement ce soir, le Racing 92 et l’Union Bordeaux-Bègles (UBB) occupent respectivement la 6ᵉ et la 2ᵉ place du classement du Top 14. Lors du match aller en octobre 2024, Bordeaux-Bègles avait remporté la victoire à domicile avec un score de 52-34. ​



Cette rencontre s’inscrit également dans le cadre de l’initiative « Génération 92 », parrainée par le Département des Hauts-de-Seine. Près de 2 000 jeunes issus de divers établissements du département sont invités à vivre cette expérience, avec des activités spéciales telles que la visite des vestiaires et une séance de dédicaces avec les joueurs.

Racing 92 / Bordeaux la composition des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 15. M. Spring ; 14. D. Taofifenua, 13. Fickou (cap.), 12. Tuisova, 11. Habosi ; 10. Lancaster, 9. Le Garrec ; 7. Manyarara, 8. Woki, 6. Diallo ; 5. Joseph, 4. Palu ; 3. Mazibuko, 2. Kaitu’u, 1. Gogichashvili.

Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Kolingar, 18, Rowlands, 19. R. Taofifenua, 20. Gibert, 21. Farrell, 22. Dayimani, 23. Bamba.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Uberti, 13. Moefana, 12. Janse Van Rensburg, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lesgourgues ; 7. Vergnes-Taillefer, 8. Samu, 6. Gazzotti ; 5. Coleman, 4. Bochaton ; 3. Falatea, 2. Latterrade, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Lamothe, 17. Boniface, 18. Petti, 19. Cazeaux, 20. Matiu, 21. Lucu, 22. Retière, 23. Tameifuna.

Racing 92 / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Racing 92 / Bordeaux, 20ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.