Rugby Top 14 : suivre la finale Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby finale du Top 14 du 28 juin 2025 – suivre Toulouse / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming. C’est le grand jour de la finale du Top 14 ce samedi soir, avec le match de rugby à ne pas rater entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles ce soir sur France 2 et Canal+ ! Qui remportera le Bouclier de Brennus aujourd’hui ?





📺 Un match de rugby à suivre en direct du Stade de France partir de 20h45, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, le Stade de France accueille la finale tant attendue du Top 14 entre Toulouse et Bordeaux-Bègles, un duel explosif surnommé le « Derby de la Garonne ».

Toulouse, fort de son expérience et en quête d’un triplé historique après ses titres en 2023 et 2024, affronte une équipe bordelaise en pleine confiance, déjà sacrée championne d’Europe cette saison et déterminée à réaliser un doublé inédit.



Publicité





Ce choc promet un affrontement intense entre la puissance toulousaine et l’enthousiasme de l’UBB, dans une ambiance électrique qui fera vibrer les supporters des deux camps.

Toulouse / Bordeaux-Bègles la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : 15. Ramos ; 14. Mallia, 13. Barassi, 12. Chocobares, 11. Kinghorn ; 10. Ntamack, 9. Graou ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Brennan ; 3. Aldegheri, 2. Marchand (cap.), 1. Neti.

Remplaçants : 16. Cramont, 17. Baille, 18. Meafou, 19. Banos, 20. Saito, 21. Ahki, 22. Lebel, 23. Merkler.

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Bochaton, 8. Samu, 6. Gazzotti ; 5. Cazeaux, 4. Petti ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Perchaud, 18. Gray, 19. Vergnes-Taillefer, 20. Retière, 21. Carbery, 22. Rohan Janse van Rensburg, 23. Falatea.

Toulouse / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou Canal+ dès 20h45. Streaming et live sur France.tv ou sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulouse / Bordeaux-Bègles, finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et Canal+.