Star Academy : Chris annonce avoir fait une tentative de suicide !

On peut dire que l’après Star Academy a été particulièrement compliqué pour Chris Malone, candidat de la promo 2022. Hier soir dans un long post publié sur le réseau social Instagram, Chris a confié avoir vécu une dépression sévère qui l’a conduit à une tentative de suicide en novembre 2023.





« Cela fait plusieurs mois que je me suis éloigné des réseaux sociaux, que j’ai disparu des radars, sans vraiment expliquer pourquoi. Aujourd’hui, je prends la parole, non pas par obligation, mais pour partager un peu de ce que j’ai vécu et de ce qui m’a poussé à me replier sur moi-même. » a écrit Chris.







« J’ai traversé une période sombre. J’ai été brisé émotionnellement et psychologiquement. Les rêves sont très précieux mais n’ont aucune valeur parfois pour certains/es. Il y a des années de travail, parfois même de nombreux sacrifices pour réaliser ses rêves. Et c’était mon cas. Je me suis senti comme au fond du gouffre, sans énergie, sans envie de continuer. 27 novembre 2023, j’ai tenté le pire pour ne plus rester ici. »

Un geste désespéré qui lui a valu de passer une semaine dans le coma et de perdre sa voix.



« Ce n’est qu’une semaine plus tard que je me suis réveillé à l’hôpital et que j’ai appris tout ce qui s’était passé. Mes cordes vocales étant affectées par l’intervention, j’ai perdu ma voix chantée pendant plusieurs mois. Pensant ne plus jamais la retrouver, je commençais difficilement à me faire à l’idée que la musique était terminée. J’avais perdu ce qui m’avait toujours permis de m’exprimer : ma voix. » a-t-il expliqué.

« Comme si perdre goût à la vie n’était pas suffisant, je me suis retrouvé dans l’incapacité de chanter, de communiquer comme avant. C’était comme si tout ce qui faisait sens pour moi avait disparu d’un coup. (…) Je me suis entrainé pour réapprendre à chanter, à m’exprimer à nouveau, à ne pas oublier qui je suis malgré tout ce qui a pu m’arriver dans le passé et aujourd’hui. »

Une véritable descente aux enfers pour l’ancien académicien : « Je me suis coupé du monde. J’ai perdu beaucoup d’amis.es, de belles rencontres

artistiques et professionnelles et j’en suis désolé. J’ai arrêté de croire en mes rêves. J’ai cru qu’ils étaient trop fous, que je ne méritais pas de réussir. »

Et il révèle avoir été diagnostiqué bipolaire : « Aujourd’hui, grâce au corps médical, je sais que je souffre de troubles bipolaires. J’ai pris soin de moi et je me sens de nouveau enfin prêt à partager avec vous mon parcours. »

On lui souhaite le meilleur pour la suite !