Un dimanche à la campagne du 30 mars 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 30 mars 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 30 mars 2025 : sommaire et invités

Les trois invités de ce nouvel épisode de Un Dimanche à la Campagne ont su surmonter bien des obstacles pour atteindre leurs rêves.

Isabelle Nanty, comédienne et metteuse en scène talentueuse, a marqué le cinéma français avec des rôles cultes, notamment celui de Cathy Tuche dans la saga Les Tuche, qui totalise plus de 14 millions d’entrées en quatre films. Son parcours est d’autant plus remarquable qu’elle a essuyé de nombreux refus dans les écoles de théâtre avant de s’imposer dans le métier.



Publicité





Jamy Gourmaud, animateur et journaliste, est une figure incontournable de la vulgarisation scientifique. Grâce à C’est pas sorcier, émission culte diffusée pendant près de 20 ans avec 570 épisodes, il a transmis son amour des sciences à des générations de téléspectateurs avec une pédagogie et un enthousiasme inégalés.

Grégory Cohen, chef cuisinier, partage sa passion pour une alimentation saine, notamment dans les hôpitaux et les écoles. Chroniqueur tous les vendredis sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi, il s’est imposé dans le monde de la gastronomie en autodidacte, sans diplôme ni formation classique, après avoir longtemps mis sa passion de côté.

Trois personnalités au parcours singulier qui se livrent en toute sincérité, le temps d’une parenthèse à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 30 mars 2025