Publicité





66 minutes du 30 mars 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







Publicité





66 minutes du 30 mars 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Narcotrafic : enquête sur les « mules »

Le trafic de drogue repose en partie sur ces voyageurs qui, sous couvert de tourisme, transportent de la cocaïne dans leurs bagages, voire dans leur estomac. On les appelle les « mules ». Ces anonymes, prêts à risquer leur vie, encourent de lourdes peines de prison. Un phénomène en plein essor : les saisies de stupéfiants ont grimpé de 65 % en un an. Sur certains vols en provenance des Antilles ou d’Amérique du Sud, jusqu’à 20 % des passagers seraient des passeurs. Mais qui sont-ils réellement ? Et comment les autorités tentent-elles de lutter contre ce fléau ? De Paris à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, en passant par Bordeaux, plongée dans l’univers des mules du narcotrafic.



Publicité





🔵 Ils veulent sauver le bar de mamie

C’est un véritable symbole à Lille ! Le Cheval Blanc, bistrot emblématique du quartier de Wazemmes, est réputé pour son ambiance authentique et ses spécialités régionales. Mais aujourd’hui, il est en péril. Monique, sa patronne de 71 ans, doit 140 000 euros à l’URSSAF et attend toujours l’accord pour un remboursement échelonné. Face à cette dette qu’elle qualifie de « légèreté », l’établissement risque la fermeture. Mais les habitués ne comptent pas rester les bras croisés : une cagnotte a été lancée pour tenter de sauver ce lieu mythique, surnommé le « bar de mamie ».

🔵 Les donuts ont fait leur trou

Ces beignets venus d’Amérique se sont imposés dans nos boulangeries. Popularisés notamment par la série animée Les Simpson, les donuts se déclinent aujourd’hui sous toutes les formes et à tous les prix. En France, il s’en écoule chaque année près de 65 millions, et leur succès ne faiblit pas. Preuve de leur popularité croissante : les enseignes spécialisées fleurissent et attirent une clientèle toujours plus nombreuse. Une véritable bataille gourmande qui attise bien des convoitises…

🔵 Montagne : le business des biens d’exception

L’immobilier de luxe atteint des sommets dans les Alpes. À Megève, les propriétés d’exception abondent, du chalet grandiose à l’appartement ultra-premium. Les locations hebdomadaires peuvent s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros, et chaque détail compte pour séduire une clientèle fortunée, prête à acheter autant qu’à louer. Le prix du mètre carré a d’ailleurs doublé en cinq ans, atteignant les 20 000 euros. Une aubaine pour les agences immobilières, mais une véritable difficulté pour les habitants locaux, de plus en plus exclus du marché. Immersion dans les coulisses de ce secteur en pleine explosion.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Un village au sommet de la gastronomie

Le temps d’un week-end, un village bourguignon s’est mué en capitale de la gastronomie française. Chaque année, Charolles, petite commune de 3 000 habitants en Saône-et-Loire, accueille les « Rendez-vous gourmands », un festival culinaire incontournable. Sous l’impulsion du chef étoilé et natif du village, Frédéric Doucet, l’événement attire des milliers de passionnés de bonne chère. Plusieurs chefs étoilés et des producteurs d’exception s’y retrouvent pour offrir une semaine placée sous le signe du goût et du savoir-faire. Une immersion gourmande au cœur d’un village qui tutoie l’excellence gastronomique.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.