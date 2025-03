Un Si Grand Soleil spoilers : un tireur sème la panique, les résumés jusqu’au 28 mars 2025

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 28 mars 2025 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 mars 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire qu’un tireur va semer la panique à Montpellier. La police le recherche activement tandis que Marc a une idée et propose un marché à Elise…

De son côté, Hugo a bien du mal à communiquer avec Pablo. L’adolescent a rejoint le lycée et il est amoureux de Noura… Hugo demande l’aide d’Achille tandis que Claire fait tout pour aider Noura.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 mars 2025

Lundi 24 mars 2025 (épisode 1604) : Alors que le tireur sème la peur en ville, Hugo lui n’arrive toujours pas à communiquer avec Pablo. Il demande alors son aide à Achille…

Mardi 25 mars 2025 (épisode 1605) : Tandis que la tension est de plus en plus électrique entre Elise et Thierry, Pablo lui, craque pour l’une de ses camarades de classe.

Mercredi 26 mars 2025 (épisode 1606) : Côté enquête, l’équipe de Becker joue contre la montre pour retrouver le tireur. Quant à Pablo, il prend des risques en s’autorisant une soirée avec Noa.

Jeudi 27 mars 2025 (épisode 1607) : Marc propose un marché à Elise pour tenter de retrouver le tireur. De son côté Claire est prête à tout pour aider Noura.

Vendredi 28 mars 2025 (épisode 1608) : Tandis que Stephanie réalise que sa fille lui cache quelque-chose, l’affaire du tireur s’apprête à prendre une nouvelle tournure.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.