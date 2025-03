C dans l’air du 10 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 10 mars 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 10 mars : invités et le sommaire

⬛ THIERRY BRETON, ancien commissaire européen au marché intérieur.

Il reviendra sur les tensions entre l’Europe et les États-Unis, les menaces de Donald Trump et la nécessité pour l’UE de renforcer sa défense face à ces incertitudes.

⬛ Russie : la réalité de la menace



Publicité





Lors de son allocution télévisée, le chef de l’État a alerté sur « l’agressivité » de Moscou et plaidé pour une défense européenne face au désengagement américain en Ukraine. Une position qui divise la classe politique : socialistes et écologistes la soutiennent, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon la contestent, minimisant la menace russe hors d’Ukraine.

Les critiques fusent : Olivier Faure accuse Le Pen d’être une « adversaire de l’intérieur », Raphaël Glucksmann dénonce une « tentation de la capitulation », et François Hollande juge Macron « lucide » mais trop discret sur le « lâchage » de l’Ukraine par Donald Trump.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, réunira les présidents de groupes parlementaires et ses homologues européens pour discuter de la sécurité. L’Europe, sous l’impulsion d’Ursula von der Leyen, intensifie son réarmement, bénéficiant notamment aux industries de défense françaises et turques.

Sur le terrain, l’Ukraine subit une pression croissante alors que Zelensky cherche un soutien diplomatique au Moyen-Orient. Reste à savoir si la menace russe justifie une mobilisation accrue de l’Europe.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 10 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.