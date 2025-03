Un Si Grand Soleil Spoilers : Hugo accueille Pablo, Claire dans une impasse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 17 au 21 mars 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que, soutenu par Sabine, Hugo va finalement accepter d’accueillir Pablo. Ce dernier va refuser leur proposition avant de finalement accepter juste pour retrouver sa liberté le temps de faire un prochain coup avec Noa et Vincent !

Pendant ce temps, Stéphanie est convoquée au lycée en présence de Claire. Mais elle se braque toujours contre Claire et refuse de croire que Noura souffre d’un trouble alimentaire…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 mars 2025

Lundi 17 mars 2025 (épisode 1599) : Une tentative de meurtre pousse l’équipe de Becker à s’intéresser de nouveau à l’ancien procureur Bernier. Au lycée, les inquiétudes de Charlotte envers Noura confirment les craintes de Claire.

Mardi 18 mars 2025 (épisode 1600) : Malgré les craintes d’Hugo, Sabine est prête à tendre la main à Pablo. De son côté, Elise a le sentiment que Bernier cache quelque-chose.

Mercredi 19 mars 2025 (épisode 1601) : Claudine est contactée par une vieille connaissance qui lui demande son aide. Quant à Elise, ses ambitions mettent son couple en péril.

Jeudi 20 mars 2025 (épisode 1602) : Avec leur passif, Stéphanie acceptera t’elle d’écouter les soupçons de Claire envers Noura ? De son côté, Bernier voit sa situation se compliquer sérieusement.

Vendredi 21 mars 2025 (épisode 1603) : Tandis que Noa conseille à Pablo de faire profil bas, Elisabeth et Muriel se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 17 au 21 mars 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.