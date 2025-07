Un Si Grand Soleil Spoiler : Thaïs face à Liam, Claudine menace Margot (épisodes du 10 juillet)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisodes 1700 et 1701 du 10 juillet 2025 – Les choses vont mal tourner pour Akim en prison dans votre série de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Akim va être blessé lors d’une attaque visant Liam !











Bilal est très inquiet pour son frère, qui est à l’infirmerie et a refusé un parloir avec Margot.

De son côté, Claudine met la pression sur Margot pour faire libérer son client douteux. Elle va jusqu’à lui demander de fouiller dans les dossiers de Cécile et la menace ! Elle lui dit qu’elle se souviendra du fait qu’elle refuse d’aider le cabinet… Plus tard, quand Cécile est sous sa douche, Margot est sur le point de faire ce que Claudine lui a demandé…

Quant à Liam, il sort de prison et veut reconquérir Thaïs ! Celle-ci a annoncé à Becker que finalement elle reste dans la police et reprendre son poste au commissariat. Liam reprend directement ses trafics et il retrouve Thaïs, qui est choquée de le revoir.



