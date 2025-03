Un Si Grand Soleil Spoilers : un mort, Pablo dérape, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 24 au 28 mars 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







La semaine prochaine, on peut vous dire que le tireur va finalement faire un mort à Montpellier. Marc et Marie-Sophie publient un article qui fait peur et la police a la pression pour retrouver le tireur.

De son côté, Noura continue de jouer avec sa santé mais sa mère commence enfin à ouvrir les yeux. Quant à Hugo, il a toujours beaucoup de mal à communiquer avec Pablo. Et ce dernier lui ment et dérape en faisant le mur : il retrouve Noa et ils font une nuit blanche en boite de nuit !



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 mars 2025

Lundi 24 mars 2025 (épisode 1604) : Alors que le tireur sème la peur en ville, Hugo lui n’arrive toujours pas à communiquer avec Pablo. Il demande alors son aide à Achille…

Mardi 25 mars 2025 (épisode 1605) : Tandis que la tension est de plus en plus électrique entre Elise et Thierry, Pablo lui, craque pour l’une de ses camarades de classe.

Mercredi 26 mars 2025 (épisode 1606) : Côté enquête, l’équipe de Becker joue contre la montre pour retrouver le tireur. Quant à Pablo, il prend des risques en s’autorisant une soirée avec Noa.

Jeudi 27 mars 2025 (épisode 1607) : Marc propose un marché à Elise pour tenter de retrouver le tireur. De son côté Claire est prête à tout pour aider Noura.

Vendredi 28 mars 2025 (épisode 1608) : Tandis que Stephanie réalise que sa fille lui cache quelque-chose, l’affaire du tireur s’apprête à prendre une nouvelle tournure.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 24 au 28 mars 2025

Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.