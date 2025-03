Rugby Top 14 : suivre le match Toulon / Perpignan en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Toulon / Perpignan en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite de la 19ème journée de la saison de Top 14 ce samedi soir, le RC Toulon affronte Perpignan.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Publicité





Ce soir, le Rugby Club Toulonnais (RCT) accueille l’USA Perpignan (USAP) au Stade Mayol pour la 19ᵉ journée du Top 14.

Actuellement, Toulon occupe la 3ᵉ place du classement avec 58 points, tandis que Perpignan est 13ᵉ avec 30 points. Les Toulonnais viseront à consolider leur position dans le haut du tableau, tandis que l’USAP cherchera à s’éloigner de la zone de relégation.​



Publicité





Lors de leur dernière confrontation le 30 novembre 2024, Toulon s’était imposé à l’extérieur sur le score de 22 à 13. Les hommes de Pierre Mignoni espèrent réitérer cette performance devant leur public ce soir.​

L’Équipe

Toulon / Perpignan la composition des équipes

Le XV de départ du RCT : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Fainga’anuku, 12. Sinzelle, 11. R. Rebbadj ; 10. Garbisi, 9. Serin ; 7. Abadie, 8. Isa, 6. Ludlam ; 5. Ribbans (cap.), 4. S. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Brennan, 18. Halagahu, 19. Le Corvec, 20. Tolofua, 21. White, 22. Domon, 23. Setiano.

Le XV de départ de l’USA Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Joseph, 13. Poulet, 12. Buliruarua, 11. Granell ; 10. Delpy, 9. Hall ; 7. Della Schiava, 8. Velarte, 6. Sobela ; 5. Tanguy, 4. Hicks ; 3. Roelofse, 2. Montgaillard, 1. Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Devaux, 18. Warion, 19. Labouteley, 20. Oviedo, 21. Ecochard, 22. Duguivalu, 23. Fakatika

Toulon / Perpignan en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Toulon / Perpignan, 19ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.