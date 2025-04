Publicité





20h30 le dimanche du 20 avril 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





« 20h30 le dimanche » du 20 avril 2025 : les invités

Avec son nouveau média en ligne « Mesdames », Maïtena Biraben explore un thème en apparence simple : l’âge, la manière dont il est perçu par chacun et par la société. Dans cette lignée, « 20h30 le dimanche » s’interroge sur l’émergence d’une possible « silver révolution ».

Laurent Delahousse est allé à la rencontre de trois artistes emblématiques, trois femmes qui réfléchissent au passage du temps et à la façon dont la société regarde celles qui ont passé le cap des 50 ans.



Il y a d’abord Clémentine Célarié, lumineuse et libre, qui joue avec les codes de la féminité et poursuit une carrière éclectique, entre cinéma et théâtre, guidée par un instinct vital indéfectible.

Puis Philippine Leroy-Beaulieu, propulsée nouvelle icône grâce à la série « Emily in Paris », presque quatre décennies après son premier succès dans « Trois hommes et un couffin ».

Et enfin Agnès Jaoui, inséparable complice de Jean-Pierre Bacri, scénariste, actrice et réalisatrice, dont l’œuvre douce-amère interroge sans relâche nos normes sociales et les diktats imposés.

