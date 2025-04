Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo avec Mallaury Nataf

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2025, le sommaire – Ce vendredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2







Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2025 à 13h55 « AVC à moins de 16 ans : quelle vie après ? » (rediffusion)

Chaque année en France, environ 1000 enfants sont victimes d’un AVC. Dans son émission, Faustine Bollaert accueille plusieurs témoins touchés avant l’âge de 16 ans.

À 7 ans, Camille a fait un AVC pédiatrique, suivi d’une longue prise en charge racontée par ses parents.

Baptiste, victime d’un AVC à 14 ans en cours de sport, a passé 10 jours dans le coma et 2 ans en rééducation. Aujourd’hui diplômé, il souffre d’isolement et de difficultés professionnelles liées à son aphasie.

Marie, 16 ans, a été foudroyée par un AVC lors d’un entraînement de basket, causé par un angiome congénital non diagnostiqué. Elle a dû réapprendre à utiliser sa main gauche.

Enfin, Ben témoigne pour son fils Milo, victime d’un AVC périnatal dont les signes n’ont été détectés qu’après sa première année.

Et à 15h05 : « Ce personnage de série qui a marqué leur carrière » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit aujourd’hui trois acteurs emblématiques de séries cultes qui ont marqué une génération. Ils reviennent sur cette période qui a fait exploser leur notoriété, leur reconversion et la difficulté de se détacher de leurs personnages.

Mallaury Nataf a été l’héroïne de « Le Miel et les Abeilles ».

Natacha Amal, actrice et productrice, a joué dans « Commissaire Moulin » et « Femmes de loi ».

François Rocquelin a marqué « Le Miel et les Abeilles » et « Premiers Baisers ».



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 18 avril 2025

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.