Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2025 à 13h55 « Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé ! » (inédit)

Mélissa est atteinte de mucoviscidose, mais son désir d’avoir un enfant a toujours été plus fort que la maladie, quitte à y risquer sa vie. À quatre mois de grossesse, face à une intervention qui aurait pu compromettre la vie de son bébé, elle a fait un choix bouleversant : elle a préféré mettre sa propre vie en danger plutôt que de renoncer à son enfant.

Et à 15h05 : « 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants… et presque autant de coming-out ! » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille trois tribus aux parcours émouvants, entourée de ses experts. À 20 ans, le fils de Corine annonce son coming out, suivi quelques jours plus tard par sa sœur Nolwenn. Pour Corine, ces révélations ne changent rien : son amour et son soutien envers ses enfants restent inconditionnels. De son côté, Françoise est la mère de deux filles homosexuelles, mais leurs coming out se sont déroulés de manière très différente : l’un lui a été imposé, l’autre a mis dix ans à se confier. Quant à Catherine, elle a accompagné son fils dans sa transition de genre avec un soutien total.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 avril 2025

Mélissa est atteinte de mucoviscidose. Elle a toujours voulu un enfant même si elle devait y laisser sa vie. À 4 mois de grossesse, elle a refusé une intervention qui aurait pu mettre en péril sa grossesse, elle préférait mourir que de perdre son bébé.

Demain dans #CCA. pic.twitter.com/0oRr3DLrEj — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 21, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.