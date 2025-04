« Cette nuit-là » du 30 avril 2025 : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Cette nuit-là » au programme TV du mercredi 30 avril 2025





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 30 avril 2025

Episode 3 : Avec l’aide d’Arnaud Fresnel, un journaliste local, Sofia découvre que son père n’est pas celui qu’elle pensait. Il aurait caché des secrets qui auraient mis sa famille en péril. À mesure que Sofia et Arnaud s’approchent de la vérité, le danger se fait de plus en plus pressant.

Episode 4 : La fille de Sofia est enlevée, un piège soigneusement orchestré par l’assassin pour l’attirer dans ses griffes. Sofia se retrouve alors seule, perdue dans les montagnes, face à un ennemi impitoyable.



« Cette nuit-là – rappel du synopsis

Septembre 2001. Sofia, 15 ans, est une adolescente rebelle en quête d’indépendance. Un soir, après une violente dispute, elle hurle à ses parents qu’elle préférerait les voir morts. Le lendemain matin, ils ont disparu avec son frère, sans laisser la moindre trace ou explication.

Plus de vingt ans plus tard, Sofia reste hantée par ce mystère glaçant. Sa famille a-t-elle été assassinée ? Pourquoi a-t-elle été la seule épargnée ? Et si ses proches étaient encore en vie, pourquoi l’avoir abandonnée ?

Malgré la famille aimante qu’elle a fondée, Sofia ne parvient pas à tourner la page. Restée dans la région, elle guette depuis toujours un signe, un indice. Lorsqu’elle croit enfin en percevoir un, son mari, sa fille et ses proches redoutent qu’elle perde pied. Pourtant, un danger bien réel semble planer sur elle. Et si le passé était prêt à ressurgir pour achever ce qu’il avait commencé vingt ans plus tôt ?

Le casting

Avec Barbara Probst (Sofia Legrand), Pascal Elbé (Damien Forestier), Hugo Becker (Arnaud Fresnel), Fanny Cottençon (Tante Louise), Fantine Harduin (Zoé Forestier), Antoine Hamel (Jérémie Muller), Isabelle Renault (Anaïs), Aimen Darriachi (Lieutenant Bartaud), Jeanne Rosa (Juliette Vandenberg), Nicky Marbot (Pierre Bataille)