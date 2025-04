Demain Nous Appartient du 22 avril : William craque, un patient décède ! (résumé + vidéo épisode 1927 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1927 de DNA – Aaron pense avoir trouvé le bon diagnostic ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Mais sans certitude, William refuse d'appliquer le protocole recommandé par Aaron et il s'emporte violemment…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 22 avril 2025 – résumé de l’épisode 1927

La tension reste palpable à l’hôpital Saint-Clair. Heureusement, William Daunier est parvenu à stabiliser l’état de Gabriel Guého. Les médecins poursuivent leurs recherches pour identifier la mystérieuse maladie qui touche plusieurs patients. Face aux théories d’Aaron, William peine de plus en plus à contenir son agitation… Aaron pense que Nordine, Aurore et Gabriel souffrent d’une épiglotite bactérienne. Il recommande à William de les traites immédiatement par antibiotiques et corticoïdes, d’autant que s’il a raison, leur pronostic n’est que de quelques heures ! Mais William refuse de leur administrer un traitement sans certitude, il craque et perd son calme.

Pendant ce temps là, un premier patient succombe à l’étrange maladie. Et alors que Jordan offre une voiture à sa mère, Damien est surpris. De son côté, Bart transmet un message à Roxane et Sara…



VIDÉO Demain nous appartient du 22 avril – extrait de l’épisode

