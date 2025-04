Demain Nous Appartient spoiler : Dorian menace Manon ! (vidéo épisode du 30 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Dorian et Luna sont de retour à Sète dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et c'est eux qui ont ramené le virus qui a contaminé Aurore, Nordine et Gabriel ! Dans quelques jours, Luna va être hospitalisée à son tour, dans un état grave.











Devant l’hôpital, Dorian est là avec un masque et une capuche. Manon le reconnait et le confronte ! Dorian lui explique qu’il voulait savoir comment va Luna, et dès qu’elle ira mieux il viendra la chercher pour quitter Sète.

Manon ne comprend plus son cousin, elle veut qu’il se rende. Elle est convaincue que grâce à lui, les médecins pourraient trouver l’origine du mal. Mais Dorian lui assure que c’est hors de question et il n’a aucune idée de comment ils ont chopé ça… Manon insiste, Dorian enlève son masque et menace de la contaminer !

Manon n’a pas d’autre choix que de le laisser partir… Elle appelle ses collègues pour les prévenir.



