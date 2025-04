Ici Tout Commence spoiler : la disparition de Vic ! (vidéo épisode du 30 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Vic dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Vic va mystérieusement disparaitre avec Doria !











Madame Rochemont, la mère de Vic et Hortense, va débarquer à l’institut. Elle est folle d’inquiétude quand elle retrouve Hortense et Mehdi. Ils vont aller à la gendarmerie déposer un avis de recherche et porter plainte contre Doria.

La mère de Vic est sous le choc, elle ne comprend pas comment sa fille a pu tomber sous l’emprise d’une cheffe naturopathe. Mehdi lui parle de son expérience avec le cancer, il comprend qu’elle ait pu se laisser influencer… Mais l’urgence, c’est désormais de retrouver Vic et de la convaincre d’accepter de se soigner !

