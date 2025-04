Demain Nous Appartient spoilers : Alex dit tout à Chloé, Charles disparait, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 16 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend en mai dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 12 au vendredi 16 mai 2025.











On peut déjà vous dire qu’Alex va enfin se préparer à tout dire à Chloé au sujet de sa tumeur. Et il demande à sa belle-mère, Mariane Delcourt, de lui rendre un service un peu particulier…

Dans le même temps, Charles disparait mystérieusement. Philippine est contrainte de révéler un lourd secret à Damien au sujet de son frère…

Quant à Rayane, il passe de plus en plus de temps avec Jimmy et il ment à Jack…



Lundi 12 mai 2025 (épisode 1940) : Damien soupçonne Charles d’être responsable de l’agression de leur mère. Alex prévoit de tout raconter à Chloé. A la fac, une étudiante démasque Maud.

Mardi 13 mai 2025 (épisode 1941) : Charles ne donne plus de nouvelles. Alex demande à Marianne de lui rendre un service particulier. Raphaëlle reçoit les lettres d’un admirateur secret.

Mercredi 14 mai 2025 (épisode 1942) : Karim refuse d’ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. William et Aurore ne parviennent pas à se retrouver. Marine tente à nouveau sa chance.

Jeudi 15 mai 2025 (épisode 1943) : Après des mois de secrets, Philippine révèle tout à Damien. Manon commence à douter lorsque les choses deviennent sérieuses. Jimmy invite Rayane à le suivre.

Vendredi 16 mai 2025 (épisode 1944) : Karim et Michaël s’interrogent sur l’étrange comportement de Damien. Rayane multiplie les mensonges face à Jack. Marianne fait une proposition à Marine.

