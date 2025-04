C dans l’air du 23 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 23 avril 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 23 avril : invités et le sommaire

⬛ Angèle Malâtre-Lansac, directrice générale de l’Alliance pour la Santé Mentale, abordera l’importance de lever les tabous liés à la santé mentale et les enjeux associés à sa prise en charge.

⬛ Trump : le grand recul



Publicité





Face à la panique sur les marchés, Donald Trump a tenté d’apaiser les tensions, affirmant qu’il ne limogerait pas le patron de la Fed avant 2026 et réclamant une ou deux baisses de taux. Lors d’une conférence mardi, il a aussi annoncé une forte réduction des surtaxes douanières contre la Chine. Parallèlement, Elon Musk a déclaré qu’il quitterait prochainement Doge, l’administration chargée de réduire les dépenses publiques, pour se consacrer à Tesla, en difficulté.

Ces reculs visent à rassurer les marchés et reconquérir une opinion américaine de plus en plus critique, alors que la popularité de Trump chute, plombée par des débuts économiques inquiétants et des résultats internationaux mitigés. Malgré sa promesse de régler rapidement la guerre en Ukraine, les négociations entre Kiev et Moscou piétinent. Trump soutient par ailleurs fermement l’offensive israélienne à Gaza, tout en renouant le dialogue avec l’Iran sur le nucléaire.

À l’intérieur, l’inflation repart et un nouveau scandale, le « Signal Gate », fragilise son administration : le ministre de la Défense est accusé d’avoir divulgué des informations sensibles. Malgré cela, Trump maintient sa confiance envers lui.

Économie, diplomatie : quel bilan pour Trump après trois mois de présidence ? Nous sommes allés à la rencontre d’Américains installés sur la Côte d’Azur pour recueillir leurs impressions.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 23 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.