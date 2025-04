Publicité





La Grande Librairie du 23 avril 2025, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Qui sont ses invités ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





La Grande Librairie du 23 avril 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie vous invite à un voyage dans le temps ! Augustin Trapenard reçoit Michelle Perrot, Emmanuel de Waresquiel, Stéphanie Hochet, l’Académicien François Sureau et Victoria Mas.

📚 Emmanuel de Waresquiel – Rien ne passe, tout s’oublie (Tallandier)

Historien spécialiste du XVIIIe siècle et de l’Empire, Emmanuel de Waresquiel, connu pour ses biographies de Talleyrand, Fouché ou Jeanne du Barry, publie Rien ne passe, tout s’oublie (Tallandier). Dans ce recueil de chroniques raffinées et variées, il apporte un éclairage historique sur les bizarreries de notre époque.



Publicité





📚 Stéphanie Hochet – Armures (Rivages)

Dans son roman Armures (Rivages), Stéphanie Hochet réinvente Jeanne d’Arc, dépeinte comme une jeune femme rebelle et déterminée à maîtriser son destin pour sauver la France. Entre histoire, fiction et autobiographie, son écriture percutante tisse un récit hybride et original.

📚 François Sureau – Les enfants perdus (Gallimard)

Avec Les enfants perdus (Gallimard), François Sureau, passionné de romans policiers, nous transporte en 1870 après la défaite de Sedan. Il y lance les aventures de Thomas More, un détective fictif, dans une enquête érudite et captivante qui revisite un moment clé de l’histoire française.

📚 Michelle Perrot, Le vote des femmes (Champs classiques)

Témoin privilégiée des luttes pour l’égalité entre les sexes, Michelle Perrot a vécu de près les grandes avancées du féminisme. Elle avait 16 ans quand, le 29 avril 1945, les femmes françaises ont voté pour la première fois. À l’occasion du 80e anniversaire de ce moment historique, elle revient sur les étapes marquantes de ce combat pour les droits des femmes.

📚 Victoria Mas, L’orpheline du temple (Albin Michel)

Dans ce nouveau roman, Victoria Mas, autrice du best-seller Le Bal des folles, revient sur un épisode peu connu de l’histoire : l’emprisonnement de Madame Royale, la fille de Louis XVI. À travers le regard d’un garde intrigué par cette figure royale, elle explore les zones d’ombre de notre passé et leur redonne vie avec sensibilité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 23 avril 2025 à 21h sur France 5.