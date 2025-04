Ici Tout Commence spoiler : Malik déclare la guerre à.. (vidéo épisode du 14 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va se retrouver au beau milieu d’une guerre à l’institut dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Malik et Léo vont décider tous les deux de se présenter aux élections des représentants d’élèves… Et aucun des deux ne compte lâcher !











Maya se retrouve confrontée à un choix décisif ! En effet, Malik et Léonard ont chacun décidé de se lancer dans la course aux élections des représentants des élèves. Déterminés à gagner, ils mettent toute leur énergie dans leur campagne pour récolter un maximum de voix et aucun des deux ne compte abandonner.

Mais une chose est sûre : celle qui pourrait tout faire basculer, c’est Maya. Tiraillée entre son petit ami et son meilleur ami, la jeune femme choisit la solution la plus simple… fuir ! Léo est persuadée qu’elle va le choisir et Malik commence à douter…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1153 du 14 avril 2025, Malik déclare la guerre à Léo !/h2>

