Ici Tout Commence spoiler : Alice jalouse face à.. (vidéo épisode du 14 avril)

Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Alice ne va pas voir d’un bon oeil l’arrivée d’une nouvelle prof à l’institut dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que c’est Gaëtan qui a fait venir Doria pour assurer des cours de nutrition, Alice se montre jalouse et particulièrement désagréable…











À l’approche de son tout premier cours à l’Institut, Doria Fauvel est submergée par l’angoisse. Mais elle peut compter sur le soutien de Gaëtan. Elle le retrouve justement au bar, en compagnie de sa petite amie, Alice Wiesberg. Tandis que Gaëtan tente de la rassurer avec bienveillance, Alice, fidèle à elle-même, adopte une attitude froide et tranchante… Elle ne mâche pas ses mots et n’hésite pas à se montrer désagréable envers Doria. Et elle refuse même de l’aider sans ménagement !

Alice serait-elle jalouse ?

