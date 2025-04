Plus belle la vie spoiler : Bahram sauve Léa, Charles et Véronique se suicident ! (11 avril 2025)

Publicité





Léa est entre la vie et la mort aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Carteron a pris la fuite avant de terminer l’opération de Léa, dans l’épisode du vendredi 11 avril 2025, c’est Bahram qui va la terminer et lui sauver la vie !











Sur conseil de Gabriel, qui ne lui précise évidemment pas que Bahram est iranien et sans papier, Patrick laisse Bahram entrer au bloc et terminer l’opération de Léa. Babeth est soulagée, Bahram a sauvé la vie de sa fille ! Mais il lui précise qu’il ne peut pas lui assure que Léa n’aura pas de séquelle, il va falloir attendre qu’elle se réveille…

Jean-Paul est terrifié, d’autant que Léa ne se réveille pas. Il rejette la faute sur Bahram mais Babeth lui assure que sans lui, Léa ne serait plus là !



Quand à Charles et Véronique, alors que la police les recherche partout, ils sont planqués dans une salle au deuxième sous sol. Et alors que Charles avoue à Véronique avoir tué Alix qui lui rappelait Fanny, ils décident de se suicider ensemble ! Quand Samuel arrive, il est déjà trop tard. Charles est mort et Véronique s’éteint sous ses yeux !