« Les secrets de Koh-Lanta » : lancement d’une 2ème partie de soirée le 22 avril

Dès le mardi 22 avril, les soirées « Koh-Lanta » vont prendre une toute nouvelle dimension ! Après le premier conseil de la Réunification, prolongez l’aventure avec « Les Secrets de Koh-Lanta », une émission inédite intitulée « Les secrets de Koh-Lanta » et animée par Denis Brogniart.











Une plongée au cœur des coulisses

Chaque semaine, Denis Brogniart sera accompagné de deux aventuriers emblématiques : Cindy et Ugo, qui ont marqué l’histoire du jeu. Ensemble, ils dévoileront les coulisses et les anecdotes inédites de l’émission.

Au programme :

🎯 Des jeux et des quiz pour tester vos connaissances sur Koh-Lanta

😂 Des moments légers et drôles pour revivre l’aventure autrement

🔍 Des secrets de fabrication : découvrez comment sont conçues les épreuves mythiques, où sont fabriqués les accessoires et comment sont sélectionnées les récompenses des jeux de confort.

Des invités surprises et des défis inédits

Pour la première fois, des personnalités fans de Koh-Lanta viendront partager leur passion pour le jeu… mais elles ne seront pas au bout de leurs surprises ! Leur potentiel d’aventurier sera mis à l’épreuve à travers des défis inspirés de l’émission.



Des anciens candidats emblématiques seront également présents pour révéler leurs propres secrets d’aventure et offrir un nouveau regard sur cette compétition hors du commun.

📅 Rendez-vous dès le 22 avril à 23h10 pour prolonger l’expérience Koh-Lanta avec une soirée riche en surprises, en bonne humeur et en immersion totale dans les coulisses du jeu !